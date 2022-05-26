* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:14 — REGNUM Мохаммад Халид Ханафи, глава министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока Афганистана, на встрече с послом Турции в Кабуле Джихадом Аргинаем, выступил в защиту ограничений в отношении женщин. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ana.press

«Поощрение добродетели и предотвращение порока — вот суть исламского правительства, и наша цель — мягко реформировать общество», — сказал он во время встречи.

В заявлении министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока цитируются слова Мохаммада Халида Ханафи: »Мы хотим внедрить исламскую систему таким образом, чтобы люди стремились к миру, а не к ненависти».

В течение последних девяти месяцев министерство вводит и обеспечивает соблюдение строгих правил движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В этот период ведомство издало ряд скандальных приказов, вызвавших широкую критику со стороны населения, правозащитных учреждений и международного сообщества.

Граждане Афганистана обвиняют министерство в систематической дискриминации и нарушениях гражданских прав и свобод, а правозащитные организации заявляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) через это агентство проводят гендерный апартеид в отношении женщин.