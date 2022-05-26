Варна, Болгария, , 15:13 — REGNUM Представители Таможенного управления Болгарии конфисковали в портовом городе Варна на северо-востоке страны 1300 литров нелегально ввезенного на болгарскую территорию алкоголя. Об этом 26 мая сообщает софийская газета «Факты».

Полиция Болгарии (сс)apoltix

Согласно официальным данным, указанный товар был обнаружен в одном из частных домов в ходе проверки оперативной информации. Как предполагают инспекторы, алкоголь был доставлен морским путем из соседней Румынии.

Ведется следствие.

Владельцу контрабанды предъявлены обвинения. Если его причастность к незаконной деятельности будет доказана, ему грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 1 года.