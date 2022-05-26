26 мая 2022 | Время чтения 6 мин

Артём Дубровский, , 16:12 — REGNUM Вот уже несколько дней главенствующее место в чартах Steam занимает игра V Rising от шведской студии Stunlock Studios — создателя достойных, но давно «мёртвых» многопользовательских экшенов Bloodline Champions, Battlerite и Dead Island: Epidemic. Всего за неделю после релиза новой разработке креативных шведов удалось преодолеть отметку в один миллион проданных копий и уверенно окопаться в топах трансляций на Twitch и YouTube. В V Rising играют, её обсуждают и уже пророчат ей большое будущее — заслуженно ли? Корреспондент ИА REGNUM провёл последние несколько дней в мрачном и чарующем мире Вардорана, и уже спешит поделиться своими впечатлениями об увиденном.

V Rising Иван Шилов © ИА REGNUM

V Rising — это симулятор выживания в очень непривычном для такого жанра вампирском сеттинге. По сюжету проекта, люди и ожившие кровососущие мертвецы столкнулись в жестокой войне, победителем из которой вышел человек. Часть проигравших вампиров истребили, а другую на веки вечные запечатали в тёмных гробах, чтобы они никогда больше не увидели лунного света. Одним из таких «запечатанных» кровососов оказывается и персонаж игрока, совершенно случайно пробудившийся от вечного сна и обнаруживший, что мерзкие людишки уже давно расползлись по всему королевству и пытаются построить на захваченных землях новое будущее. Ничего не попишешь — придётся взять ситуацию в свои руки и самостоятельно вернуть вампирскому роду былое величие. Для этого герой разживается рабочими инструментами, строит простенькое деревянное убежище и начинает вынашивать коварный план по захвату всех окрестных земель и превращению их жителей в своих верных подданных.

V Rising Скриншот из игры V Rising

Что удивительно, механики симулятора выживания смотрятся в игре про ходячих мертвецов очень органично и не вызывают когнитивного диссонанса. Да, герой изначально бессмертен, но его вампирской шкуре всё равно постоянно что-то угрожает: то губительный луч дневного света прожжёт очередную дырку, то группа охотников на вампиров нагрянет в лагерь и устроит публичную казнь, то местные крестьяне окажутся крепкими орешками и поднимут на вилы. «Умирать» здесь предстоит довольно часто, но после каждой смерти герой будет воскресать либо в своём гробу (местный аналог кровати), либо в одном из специальных порталов, щедро разбросанных по всей карте. При этом все потерянные ресурсы потом можно будет вернуть на месте гибели — если их не успеет утащить себе другой игрок.

V Rising Скриншот из игры V Rising

Таким образом, V Rising можно воспринимать как сильно облегчённую версию более привычных симуляторов выживания. Смертью персонажа игра не заканчивается, а из биологических потребностей у героя есть лишь жажда крови, о которой забываешь практически сразу, потому что все неигровые персонажи и звери вокруг (а их в игре предостаточно) — это ходячие фляги с живительной кровью. К примеру, в другом знаковом симуляторе выживания Don’t Starve нужно было следить не только за уровнем голода, но и за уровнем стресса, превышение которого грозило потерей рассудка и смертью. А наказание за смерть там было куда более суровым.

Также стоит отметить, что по сравнению с персонажами других «выживастиков», герой V Rising невероятно силён и обладает целым арсеналом полезных способностей, которые могут облегчить сражения с неприятелями. Для того чтобы «прокачивать» персонажа, здесь нужно искать редкую V-кровь, которой обладают только боссы. Сначала строим у себя в лагере специальный кровавый алтарь, потом выбираем себе цель из внушительного списка (всего в игре порядка 40 разнообразных боссов) и начинаем выслеживать её по особому кровавому следу. Обычно этот след приводит героя в хорошо укреплённых лагерь недругов, где и происходит битва с их предводителем. Если удастся выйти из битвы победителем, то протагонист получит несколько новых чертежей и уникальную вампирскую способность: от умения превращаться в волка или медведя до пускания ледяных стрел прямо из рук или создания непробиваемого кровавого щита.

V Rising Скриншот из игры V Rising

Благодаря обилию магических способностей игроки могут довольно тонко настраивать персонажа под свой индивидуальный стиль игры. Что со временем делает V Rising похожей на ролевой экшен, вроде Diablo или Path of Exile. Например, здесь можно вооружиться огромной булавой и поставить способности для защиты и регенерации здоровья — получится эталонный «танк». Или взять в руки арбалет и снарядить героя способностями на быстрое перемещение и дистанционную ликвидацию противников — и вот перед нами уже классический «стрелок» со всеми вытекающими. А если играть в V Rising с командой друзей, то можно распределить роли в группе и создать максимально эффективную банду вампиров-выживальщиков.

V Rising Скриншот из игры V Rising

Впрочем, играть в V Rising весело и одному, потому что игра под завязку набита разнообразным контентом, который открывается игроку постепенно — слой за слоем. В начале прохождения нужно лишь создавать инструменты и строить простенькие укрепления, чтобы пережить день. Потом открываются битвы с боссами и огромный простор для сражения и получения новых способностей. Потом нужно будет превратить своё деревянное убежище в роскошный каменный замок и вдоволь развлечься с планированием комнат и шикарным готическим убранством. А потом и вовсе появляется возможность превращать смертных в своих послушных рабов и перекладывать часть рутинных задач на них. С каждой минутой, проведённой в V Rising, персонаж становится сильнее и влиятельнее, постепенно превращаясь из хрупкого и нищего упыря в могущественного и богатого лорда вампиров — такого, какому позавидует и сам граф Дракула.

V Rising Скриншот из игры V Rising

Тем не менее сейчас игра находится лишь на стадии «раннего доступа», поэтому и проблем у неё хватает. В большинстве своём — технических. Зависания и вылеты здесь — обычная практика, а необходимость всё время быть подключенным к онлайн-серверам игры раз за разом приводит к неприятным последствиям, вроде потери сохранённого прогресса. Собственно, именно поэтому разработчики прямо сейчас работают над полноценным офлайн-режимом, который должны представить уже в самое ближайшее время. Хватает в игре и различных мелких багов, но, к чести разработчиков, устраняют их так быстро, как это вообще возможно.

V Rising Скриншот из игры V Rising

На выходе мы получаем немного нестабильную, но очень амбициозную и качественную игру, которая будет интересна даже тем, кто обходит симуляторы выживания за несколько километров. А ещё это, пожалуй, лучшая игра про вампиров за последние десять лет — как минимум, потому что она позволяет взглянуть на обаятельных живых мертвецов под другим углом и в полной мере развлечься, экспериментируя с их паранормальными способностями. Полноценный релиз V Rising ожидается до конца 2022 года и очень надеюсь, что к этому времени разработчики не растеряют своего запала и выведут проект на следующий уровень готовности — уже без багов и с новым интересным контентом.

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