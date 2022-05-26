Кишинёв, , 15:11 — REGNUM Следователи Антикоррупционной прокуратуры Молдавии имеют свидетельства, что экс-президент республики Игорь Додон пытался уехать за границу. Об этом 26 мая сообщил журналистам прокурор Петр Ярмалюк.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это не просто декларации, были представлены протоколы, результаты обысков, документы, которые подтверждают, что Додон намеревался сегодня выехать за рубеж», — сказал Ярмалюк.

Он сообщил, что ранее экс-президент сам уведомил прокуроров, что планирует поехать за границу. Прокурор добавил, что в случае нахождения Додона на свободе якобы есть риски, что на следствие попытаются оказать влияние, а также не исключается возможность общественных беспорядков.

Напомним, 24 мая в домах у Додона и его родственников провели обыски. Политика задержали на 72 часа. Его обвинили в «пассивной коррупции», «незаконном обогащении» и «измене родине». Прокуроры подали запрос об аресте политика на 30 суток, заседание суда по этому вопросу началось в 10:00. Он проходит на фоне акции протеста возле здания суда.

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