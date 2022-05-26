Кишинёв, 26 мая, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Следователи Антикоррупционной прокуратуры Молдавии имеют свидетельства, что экс-президент республики Игорь Додон пытался уехать за границу. Об этом 26 мая сообщил журналистам прокурор Петр Ярмалюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Это не просто декларации, были представлены протоколы, результаты обысков, документы, которые подтверждают, что Додон намеревался сегодня выехать за рубеж», — сказал Ярмалюк.

Он сообщил, что ранее экс-президент сам уведомил прокуроров, что планирует поехать за границу. Прокурор добавил, что в случае нахождения Додона на свободе якобы есть риски, что на следствие попытаются оказать влияние, а также не исключается возможность общественных беспорядков.

Напомним, 24 мая в домах у Додона и его родственников провели обыски. Политика задержали на 72 часа. Его обвинили в «пассивной коррупции», «незаконном обогащении» и «измене родине». Прокуроры подали запрос об аресте политика на 30 суток, заседание суда по этому вопросу началось в 10:00. Он проходит на фоне акции протеста возле здания суда.