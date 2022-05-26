Москва, 26 мая, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Осуществлённый ЕС шаг по заморозке активов Центробанка России не удивил, рынок его ждал, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

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«Вопрос был только во времени, когда будет объявлено данное решение. Размер находящихся в Европе резервов также был известен, поэтому Россия оказалась готовой к этому.

Всё указывает на то, что следующим шагом будут контрсанкции со стороны России Они не заставят себя ждать и, вероятнее всего, будет касаться заморозки активов европейских резидентов на территории РФ.

В этом случае получится достаточно ассиметричный ответ, то есть за решения своих правительств будут расплачиваться частные европейские инвесторы.

Общая сумма замороженных резервов РФ составляет около $300 млрд. В свободном доступе на данный момент осталась незамороженная часть резервов, золото и средства Фонда национального благосостояния.

В общей сложности это около $500 млрд. Данная сумма значительно превышает величину внешнего долга России.

Если говорить о техническом дефолте, а он будет именно технический, поскольку Россия не может платить недружественным странам в валютах, в которых номинирован долг, она искусственно лишена этой возможности.

Однако платежи продолжатся в рублях или в иных валютах дружественных стран, если с ними будут достигнуты соответствующие договоренности», — пояснила эксперт.

Как сообщало, активы Банка России на общую сумму порядка €23 млрд (примерно $24,6 млрд) были заморожен странами Европейского союза.

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