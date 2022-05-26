Пенза, , 15:09 — REGNUM В Пензенской области с начала сезона активности клещей за медицинской помощью обратились 407 человек, из них 56 — за неделю. Об этом 26 мая сообщает региональное управление Роспотребнадора.

Клещ

Среди детей в возрасте до 14 лет от нападения клещей пострадали 146 человек, в том числе 27 — за неделю.

По состоянию на 26 мая на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза исследовали 397 снятых с людей клеща. Возбудители заболевания выявлены в 45 их них (11,3%).

ИА REGNUM напоминает, на Среднем Урале зафиксировано 11 774 случая присасывания клещей. Показатель превышен в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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