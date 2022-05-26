* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:08 — REGNUM Лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Хайбатулла Ахундзада выбрал четырёх человек в качестве своих советников.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

Источники в Кандагаре сообщили «8 Собх», что лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выбрал муллу Мохаммада Умарджана, маулави Мохаммада Ису, маулави Камалзада и маулави Джан Мохаммада Мадани.

Эти четверо были представлены во время встречи лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с губернаторами и начальниками полиции уездов провинции Кандагар.

В 2016 году после гибели муллы Ахтара Мохаммада Мансура в результате удара американского беспилотника, мулла Хайбатулла Ахундзада был провозглашён лидером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и взял на себя руководство движением.

В последний раз лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посещал мечеть «Эйдгах» в Кандагаре 2 мая, но зачитал поздравление в связи с Ид аль-Фитр, стоя спиной к верующим.