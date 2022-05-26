Мурманск, 26 мая, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В акватории Мотовского залива Баренцева моря в Мурманской области терпит бедствие маломерное судно. Об этом сообщили 26 мая в региональном главке МЧС.

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В ведомстве рассказали, что на месте проводится поисково-спасательная операция.

«К месту происшествия на оказание помощи было направлено два частных маломерных судна и одно судно вспомогательного флота Северного Флота РФ», — говорится в заявлении МЧС.