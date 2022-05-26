София, , 15:07 — REGNUM В городе Троян Ловечской области на севере Болгарии полиция изъяла крупную партию древних артефактов, включая монеты и украшения времен Римской империи, а также кинжалы неизвестного периода. Об этом 26 мая сообщает софийская газета «24 часа».

Полиция Болгарии (сс)apoltix

По сведениям правоохранителей, указанные вещи были обнаружены у 53-летнего местного жителя, занимающегося частными раскопками. Ему предъявлены обвинения в незаконной деятельности и сокрытии особо ценных археологических находок.

В настоящее время предметы старины доставлены на экспертизу в Софию.

Ведется следствие.