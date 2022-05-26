Уфа, 26 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Еще семь многофункциональных придорожных комплексов намерены построить в Башкирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Tatneft.ru Автозаправочная станция

Сообщается, что в министерстве торговли и услуг Башкирии были рассмотрены семь инвестиционных проектов в сфере придорожного сервиса с общим объемом инвестиций 1,5 млрд рублей.

«Сейчас в республике идет активная деятельность по развитию придорожного сервиса. В октябре 2020 года правительством Башкирии утверждена Концепция развития придорожного сервиса, в соответствии с которой министерством проводится системная работа в этом направлении», — приводит пресс-служба слова министра торговли и услуг региона Алексея Гусева.

Первый проект предполагает возведение пяти многотопливных автозаправочных комплексов, которые будут располагаться вдоль федеральных автотрасс М-5 «Урал», Р-240 «Уфа-Оренбург», вдоль региональной дороги «Уфа-Инзер-Белорецк», на территории Буздякского, Стерлитамакского, Куюргазинского и Белорецкого районов. На реализацию данного проекта планируется направить свыше одного млрд рублей. При этом будет создано 125 новых рабочих мест.

Также планируется построить гостиничный комплекс «Таналыково» с автостоянкой, автомойкой, станцией технического обслуживания автомобилей, шиномонтажем, станцией технического осмотра автотранспортных средств, магазином автозапчастей, минирынком, строймаркетом, супермаркетом, кафе, хостелом, прачечной. Его планируется возвести на межмуниципальной автодороге «Серменево-Амангильдино-Баймак» в Баймакском районе. На реализацию данного проекта инвестор намерен направить 25 млн рублей и создать 24 новых рабочих места.

«Третий проект предусматривает строительство пункта питания, аптеки, минимаркета, который также будет в себя включать отдел по реализации местной фермерской продукции. Комплекс расположится вдоль региональной автодороги «Уфа — Бирск-Янаул», — пояснил Гусев.

Объем инвестиций составит 24,43 млн рублей, будет создано 20 новых рабочих мест.

Сообщается, что по этим проектам было принято решение о содействии в их реализации.