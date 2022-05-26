Париж, 26 мая, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Сербии Александрой Крунич во втором круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.

(сс) Tatiana Вероника Кудерметова

Кудерметова восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, две ошибки на подаче и 1 из 4 брейков.

В третьем круге Кудерметова сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.