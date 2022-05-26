Москва, 26 мая, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что назрело время сформировать комплексную стратегию экономического развития большого Евразийского экономического партнерства, которая будет отражать все основные международные вызовы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Назрело время сформировать комплексную стратегию развития большого евразийского партнерства, и она должна отражать ключевые международные вызовы, стоящие перед нами, а также определять перспективные цели, содержать инструменты и механизмы для их достижения», — заявил Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что доля взаимных расчетов в национальных валютах стран ЕАЭС достигла 75%.

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