София, 26 мая, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Мэрия столицы Болгарии Софии объявила о намерении продать арендаторам и жилищным организациям 1400 многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности. Об этом 26 мая сообщает БНР.

Harrieta171 Болгария

По предварительным данным, речь идет о жилых зданиях в так называемых «спальных районах» города, возводившихся в 1970-х — 1980-х годах. Предполагается, что соответствующая продажа будет осуществляться на условиях аукциона.

О начальных ценах ожидаемых торгов не сообщается.

Напомним, ранее представители софийской администрации заявили о нехватке средств для содержания на балансе города более 2500 построек.