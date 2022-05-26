Киев, 26 мая, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Действия России не ограничатся Украиной. Об этом 26 мая заявил президент этой страны Владимир Зеленский.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

Он выступил с обращением к парламенту Латвии, в котором решил предостеречь латвийских депутатов.

«Россия открыто заявляет, что её действия не будут ограничиваться Украиной», — сказал Зеленский в речи перед депутатами прибалтийской страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала глобально не ориентироваться на высказывания Зеленского, поскольку не ясно, на чём они основаны.