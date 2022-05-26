Москва, , 15:03 — REGNUM Облегчение предпринимательской деятельности необходимо на фоне внешнего экономического давления. Об этом 26 мая заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Владимир Путин Kremlin.ru

«В современных условиях ответ на всё, что происходит вовне, ответ на внешнее давление — это расширение зоны свободы», — заявил Путин.

«Аккуратно, чтобы не наносить ущерба обществу, гражданам», — добавил он.

Титов ответил, что это «те слова, которые хотелось бы услышать», потому что только так можно сохранить экономику и преумножить успехи.