Лос-Анджелес, США, , 15:01 — REGNUM Судья Верховного суда Лос-Анджелеса Майкл Л. Стерн отклонил иск к музыканту Мэрилину Мэнсону от его бывшей помощницы Эшли Уолтерс. Об этом 26 мая пишет Deadline.

Мэрилин Мэнсон Andreas Lawen, Fotandi

По словам судьи, для возбуждения дела было предоставлено «слишком мало фактов». При этом повторно предъявить иск по тем же обвинениям будет нельзя.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2021 года Эшли Уолтерс подала иск против Мэрилина Мэнсона, обвинив его в сексуальных домогательствах, сексуальном насилии, избиении и причинении эмоционального расстройства. По словам Уолтерс, музыкант в период с 2010 по 2011 год заставлял её работать по 48 часов подряд, а также приглашал своих друзей, чтобы насиловать её.

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