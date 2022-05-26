Москва, , 15:01 — REGNUM Содержащиеся в итальянском плане по урегулированию ситуации на Украине инициативы не могут предлагать серьезные политики, желающие добиться какого-то результата в этом вопросе. Об этом 26 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Как рассказал в интервью RT Arabic глава МИД РФ, российской стороне никто ничего не передавал, и потому он может говорить на эту тему, опираясь только на описания этой инициативы в СМИ.

При этом Лавров уточнил, что-то, что говорится об итальянском плане в печати «вызывает чувство сожаления по поводу понимания авторами этой инициативы, происходящего и по поводу знания ими предмета, знания ими истории этого вопроса».

«Ну хотя бы то, что, как я понимаю из описания ваших коллег, там идёт речь о том, что Крым и Донбасс должны быть частью Украины с предоставлением им широкой автономии. Ну это не могут серьёзные политики, которые хотят добиться результата, а не занимаются саморекламой перед своим электоратом, подобного рода вещи предлагать», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия разрабатывает комплекс мер в ответ на антироссийские санкции США.