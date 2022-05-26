Кострома, 26 мая, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Костроме завершена реконструкция сооружений, обеспечивающих жителей города чистой водой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Костромы Дмитровские очистные сооружения

За эту задачу отвечают Дмитровские очистные сооружения и насосно-фильтровальная станция, расположенная на улице 1 Мая в областном центре. Оба объекта входят в структуру муниципального водоканала.

Реконструкция Димитровских сооружений, отвечающих за поставку воды половине жителей города, завершилась в конце мая 2022 года. На объекте, построенном в 1977 году, обновили оборудование насосных станций — установили новую запорную арматуру, заменили трубопроводы, электрооборудование. Все процессы были переведены с ручного на техническое управление. На эти цели предприятие потратило 33 млн рублей.

Обновление насосно-фильтровальная станции было завершено в 2020 году. На ней заменили насосное оборудование, автоматизировали системы, при обеззараживании воды вместо хлора начали применять безопасный реагент гипохлорит натрия.