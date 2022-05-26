Москва, , 14:59 — REGNUM России предстоит многое сделать в направлении дебюрократизации контрольно-надзорной деятельности. Об этом 26 мая заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Задача государства — разбюрокрачивать всю эту деятельность. Помогать, не мешать и, оставляя, безусловно, за собой право контроля, особенно по направлениям, связанным с жизнедетяельностью, со здоровьем граждан, всё-таки уменьшать эту нагрузку», — заявил Путин.