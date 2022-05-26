Москва, , 14:59 — REGNUM Вообще, дефляция — нехарактерное явление для мая; обычно она наблюдается в августе–сентябре в связи с сезонными факторами (новый урожай сельхозпродукции), заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Инфляция Pixabay.com

«На неделе 14–20 мая дефляция была достаточно слабой (-0,02%), неделей ранее отмечалась слабое повышение цен (+0,05%), то есть скорее можно говорить о стабилизации индекса потребительских цен (ИПЦ). Инфляция в годовом выражении снижается вторую неделю подряд — с 17,8% в апреле до 17,5%.

Сейчас происходит достаточно редкая ситуация в экономике — накопленная инфляция в годовом выражении (17,5%) находится вблизи максимумов с 2002 г., но текущие темпы инфляции резко замедлились на фоне более чем двукратного укрепления курса рубля с мартовских пиков и сокращения спроса, в том числе кредитного.

Исходя из текущей динамики, по итогам мая инфляция в годовом выражении может снизиться до 17,2-17,3%, а по итогам года оказаться ниже минимальной границы апрельского прогноза ЦБ РФ (18-23%).

Как показало сегодняшнее решение Банка России, внепланово снизившего ключевую ставку до 11%, на первое место для регулятора теперь выходит не сдерживание инфляции, а поддержка спроса за счет перезапуска рыночного кредитования.

Однако изменения ключевой ставки отражаются в экономике не сразу, а с временным лагом в несколько кварталов, да и уровень ключевой ставки пока еще остается выше, чем было бы нужно для широкого кредитования.

Более быстрое влияние могут оказать меры бюджетного стимулирования, в том числе индексация социальных выплат, которые Антон Силуанов оценил в 600 млрд рублей до конца 2022 года. В то же время, на наш взгляд, в перспективе до конца года инфляционные риски еще могут проявиться.

В частности, ожидаемый разворот курса рубля во II полугодии, вероятное сокращение предложения товаров по мере исчерпания запасов, снижение конкуренции среди поставщиков товаров, рост затрат компаний на импорт и логистику, объявленная индексация социальных выплат и возможное снижение привлекательности депозитов по мере быстрого снижения ставок», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, потребительские цены в России за период с 14 по 20 мая снизились в среднем на 0,02% после роста на 0,05% в предыдущую неделю.

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