* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:59 — REGNUM Местные источники сообщили Afghanistan International, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разогнали демонстрацию женщин в Кабуле 26 мая утром, «применив насилие и стрельбу в воздух».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Свидетель инцидента сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отбирали телефоны у участниц протеста и удаляли фотографии с демонстрации.

Группа женщин начала марш протеста против строгих ограничений, введённых талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в 9 часов утра 26 мая возле средней школы «Марьям» в кабульском районе Хайрхана.

Снимки, полученные Afghanistan International с марша протеста, показывают, что протестующие скандировали лозунги, призывающие к уважению права женщин на образование, работу и участие в политической жизни.