Москва, , 14:59 — REGNUM Московский футбольный клуб «Торпедо» подписал новый контракт с главным тренером Александром Бородюком. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба клуба.

Футбол Surguta.ru

Отмечается, что новое соглашение с 59-летним тренером рассчитано на один год. Продолжит работу в команде и тренерский штаб Бородюка — Виктор Лосев, Андрей Каряка, Николай Савичев, Александр Шуленин и Валерий Шереметов.

В сезоне 2021/22 «Торпедо» под руководством Бородюка заняло первое место в Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вышло в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Команда сыграет в высшем дивизионе впервые с сезона 2014/15.

Напомним, Бородюк возглавляет «Торпедо» с марта 2021 года. Он также возглавлял команду с 2013 по 2014 год.

Читайте ранее в этом сюжете: Назначен новый главный тренер «Торпедо»