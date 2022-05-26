Кишинёв, 26 мая, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон уверен, что головное дело для него разрешится благополучно. Об этом он заявил 26 мая в коротком комментарии журналистам, выходя из зала суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Всё будет хорошо, победа будет за нами», — сказал бывший президент представителям СМИ, сопровождаемый конвойными.

В пресс-службе суда сообщили, что решение по поводу запроса стороны обвинения об аресте в качестве меры пресечения будет объявлено в 15:00 (совпадает с московским).

Возле здания суда продолжается акция протеста сторонников Додона. Они уверены, что он невиновен.

Напомним, Антикоррупционная прокуратура Молдавии запросила для экс-президента арест на 30 суток. Политик был задержан 24 мая на 72 часа. Кроме обвинений в «измене родине», ему предъявили обвинения в «пассивной коррупции» и «незаконном обогащении».