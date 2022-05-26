Прага, 26 мая, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Чехия, как и Швейцария, желает Украине победы в конфликте с Россией. Это предпочтительней, чем «гнилой компромисс», заявил чешский президент Милош Земан 26 мая на брифинге по итогам переговоров в Праге с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Miloslav Hamřík Милош Земан

Земан отметил, что его переговоры с швейцарским коллегой касались в первую очередь ситуации на Украине. Позиции Праги и Берна схожи.

«И Чехия, и Швейцария надеются, что конфликт на Украине будет разрешен не гнилым компромиссом, а победой Украины», — заявил чешский президент.

Кассис, в свою очередь, отметил, что Швейцария выразила очень острое осуждение действиям России на Украине и поддержала все направленные против Москвы санкции ЕС. Оба президента заверили, что их страны продолжат помогать украинским беженцам.

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