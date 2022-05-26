Париж, 26 мая 2022, 14:57 — REGNUM Новый министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна впервые после вступления в должность проведет переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает Le Parisien.
Телефонный разговор между главами МИД Франции и Украины состоится 26 мая. Подробности беседы пока не известны.
«Мне не терпится поприветствовать министра на Украине», — написал Дмитрий Кулеба в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Франции объявило о поставке «компьютерного оборудования» на Украину.
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