Париж, , 14:57 — REGNUM Новый министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна впервые после вступления в должность проведет переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает Le Parisien.

Глава МИД Франции Катрин Колонна diplomatie.gouv.fr

Телефонный разговор между главами МИД Франции и Украины состоится 26 мая. Подробности беседы пока не известны.

«Мне не терпится поприветствовать министра на Украине», — написал Дмитрий Кулеба в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Франции объявило о поставке «компьютерного оборудования» на Украину.

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