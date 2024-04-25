Париж, 26 мая, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Новый министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна впервые после вступления в должность проведет переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает Le Parisien.

diplomatie.gouv.fr Глава МИД Франции Катрин Колонна

Телефонный разговор между главами МИД Франции и Украины состоится 26 мая. Подробности беседы пока не известны.

«Мне не терпится поприветствовать министра на Украине», — написал Дмитрий Кулеба в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Франции объявило о поставке «компьютерного оборудования» на Украину.

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