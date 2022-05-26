Сеул, , 14:58 — REGNUM На следующей неделе правительство Южной Кореи планирует объявить о вводе мер по сдерживанию инфляционного давления и стабилизации благосостояния людей из-за того, что темпы роста индекса потребительских цен могут превысить 5%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заместителя министра стратегии и финансов страны Бан Ги Суна.

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, стране необходимо срочно стабилизировать цены на продукты питания и другие товары, тесно связанные с жизнью людей.

«Некоторые эксперты полагают, что потребительская инфляция может превысить 5%», — сказал Бан в ходе заседания правительства по экономике.

Напомним, что в апреле индекс потребительских цен вырос на 4,8% в годовом исчислении. Рост показателя напрямую связан с ситуацией на Украине и сбоями в цепочках поставок.

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Если темпы роста инфляции превысят 5%, это будет первый с сентября 2008 года случай, когда индекс потребительских цен поднялся до 5-процентного диапазона.

Между тем по прогнозам Международного валютного фонда, инфляция в Южной Корее в 2022 году составит 4%, а по прогнозам ЦБ Южной Кореи — 3,1%-4,5%.

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