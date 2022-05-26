Санкт-Петербург, 26 мая, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Более 5,8 тыс. выпускников сдадут в 2022 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Ленинградской области, сообщили 26 мая ИА REGNUM в пресс-службе комитета по образованию региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В текущем году ЕГЭ планируют сдавать 5869 человек, среди которых 5333 — выпускники текущего года, 495 — выпускники прошлых лет и 39 — студенты колледжей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 26 мая в стране начинается самая сложная для выпускников пора — сдача выпускных экзаменов. В этот день в 22 пунктах Ленобласти абитуриенты сдают экзамен по химии (488), литературе (419), географии (127). Для проведения и контроля прохождения ЕГЭ в области задействовано 54 технических специалистов и 364 организаторов.

«Мониторинг хода ЕГЭ будут вести 46 общественных наблюдателей и 53 члена государственной экзаменационной комиссии», — уточнили в комитете напомнив, что установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии составляет 37, по литературе — 32, по химии — 36.

Свои результаты участники экзаменов 26 мая узнают не позднее 10 июня.

Для сдачи экзамена по русскому языку отведено два дня — 30 и 31 мая. Профильную математику выпускники сдают 2 июня, а базовую — 3 июня. Экзамены по истории и физике пройдут 6 июня, по обществознанию — 9 июня. Иностранные языки (за исключением раздела «Говорение») и биологию школьники сдают 14 июня, а иностранные языки с разделом «Говорение» — 16 и 17 июня. Информатика пройдет 20 и 21 июня.