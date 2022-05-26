* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:54 — REGNUM Контролируемая талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) национальная телекомпания объявила, что министерство образования группировки провело церемонию открытия «крупнейшего медресе страны» в Кабуле.

Кабул (сс) Masoud Akbari

По сообщению информационного агентства «Шафакна», медресе расположено в районе Пуле-Чархи в восточной части Кабула, и на каждом курсе будет обучаться 1000 человек.

В сообщении также говорится, что на церемонии открытия присутствовали маулави Нурулла Мунир, министр образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и ряд других официальных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Месяц назад министр образования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил на митинге в провинции Логар, что движение вскоре создаст от трёх до десяти религиозных школ в каждом уезде.

Учебная программа, которая будет преподаваться в этих религиозных школах, ещё не обнародована. Однако министр образования неоднократно делал упор на преподавание религиозных наук всему афганскому обществу. Маулави Нурулла Мунир ранее просил учителей афганских школ обучать детей «вере ислама».

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) внесли значительные изменения в учебную программу афганских университетов. Так, в изменённой университетской учебной программе преподавание предмета «Исламская культура» увеличено с девяти до 24 циклов. В некоторых случаях талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сократили количество часов основных предметов, чтобы увеличить количество часов религиозных предметов.

Наблюдатели говорят, что цель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в расширении сети религиозных школ состоит в том, чтобы продвигать идеологию «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) среди молодого поколения.

Крупнейшая религиозная школа Афганистана открывается через 250 дней после закрытия средних школ для девочек. Несмотря на широко распространённую внутреннюю и международную критику «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за то, что школы для девочек закрыты, правительство движения отказалось их открывать.