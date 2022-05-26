Штат Луизиана, США, , 14:53 — REGNUM Мэтью Розенгарт, адвокат певицы Бритни Спирс, считает, что её отец Джейми Спирс скрывается, чтобы не давать в суде показания. Об этом 26 мая пишет TMZ.

Бритни Спирс (сс) Rhys Adams

По словам Розенгарта, ранее Спирс в документах утверждал, что даст показания, но лишь в Кентвуде, штат Луизиана (США). Адвокат согласился на это условие и пообещал прилететь в Луизиану, однако, после этого отец певицы якобы не выходит на связь на протяжении пяти месяцев. Розенгарт также добавил, что Джейми Спирс при этом «продолжает преследовать и запугивать» свою дочь.

Ранее Бритни Спирс рассказала поклонникам, что прошла 840 часов «нежелательной» психотерапии. По словам артистки, её семья заставляла её посещать психотерапевта, после чего её ментальное здоровье только ухудшалось.

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