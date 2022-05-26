Ярославль, , 16:09 — REGNUM Бывший заместитель департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Михаил Рысев, проходящий свидетелем по делу осуждённого за коррупцию депутата Яроблдумы Романа Фомичева, подал апелляцию на приговор народному избраннику. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Роман Фомичев в суде

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 11 мая суд вынес приговор депутату Ярославской областной думы Роману Фомичеву по обвинению в посредничестве по взяточничестве. Народного избранника отправили в колонию строгого режима на два года. По другому делу — за два эпизода взяток, Кировский районный суд освободил Фомичев от уголовной ответственности, поскольку он заключил сделку со следствием и добровольно рассказал о преступлении.

Согласно версии следователей, получателем взяток был Михаил Рысев, занимавший на тот момент должность заместителя директора регионального департамента имущественных и земельных отношений. 20 мая он подал апелляцию в суд на приговор, который вынесли Роману Фомичеву. Сам Рысев проходит свидетелем по делу Фомичёва, сам она пока не осуждён.

Вероятно, Рысев опасается, что приговор Фомичёву повлияет на исход его дела, так как суд будет опираться на факты взяток, уже доказанные судом по делу Фомичёва. В этом случае шансы на оправдательный приговор ничтожны.

Но суд жалобу заявителю вернул, поскольку он, как свидетель, не имеет права обжалование. Тем не менее, в законную силу приговор пока не вступил и апелляцию может подать сам Роман Фомичев.

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