Москва, , 14:52 — REGNUM На пользователях из России это уже отражается — россияне отмечают, что видео на YouTube стали загружаться медленнее, скоро и на других сервисах это станет заметно, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Ксения Лапшина.

Google Dunk

«Тем не менее, сама компания не единожды заявляла, что продолжит работать в России, и ее сервисы, браузер и прочие продукты также продолжат работу.

Но для самой Google это в принципе ни на что не влияет. Компания давно отключила монетизацию для российских аккаунтов на YouTube и больше не показывает рекламу российским пользователям, таким образом лишив себя рекламных доходов.

Все остальное — чисто символически, компания сокращает усилия и технические затраты на ведение деятельности, которая и так ей мало что дает», — пояснила эксперт.

Как сообщало, американская компания Google уведомила ряд российских интернет-провайдеров об отключении их от серверов Google Global Cache, ускоряющих загрузку сервисов Google.

Читайте также: Google отключил часть серверов по ускорению загрузки контента в России