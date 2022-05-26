Томск, 26 мая, 2022, 14:51 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 64 человека, госпитализация потребовалась 18 заболевшим (25 мая — 27). Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период пандемии в Томской области выявили 131 342 носителя коронавируса, выздоровели 129 400 человек, скончались — 839. За сутки жертвами COVID-19 в регионе стали два человека.

Напомним, 25 мая в Томской области коронавирус выявили у 51 человека.