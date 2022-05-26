Кишинёв, , 14:51 — REGNUM Молдавия стремится стать страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, но есть опасения, что о ней забудут из-за событий на Украине. Об этом молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица рассказал в интервью Bloomberg.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в ходе заседания Совета глав государств – участников СНГ. Цитата из трансляции

«Для нас очень важно не быть забытыми, не остаться позади и не стать серой зоной, — заявила Гаврилица. — В свете возрастающих рисков мы должны быть лучше подготовлены к самозащите».

По мнению премьер-министра, в настоящее время появилось «узкое окно» для того, чтобы Кишинёву согласовали заявку на вступление в ЕС. Она также отметила, что Молдавия зависит от поставок газа из России и нуждается в финансовой поддержке.

Напомним, Кишинёв 3 марта направил в Брюссель заявку на вступление Молдавии в ЕС. Также молдавское правительство заполнило обе части анкеты для страны-претендента на статус кандидата на вступление в ЕС.

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