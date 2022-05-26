Чебоксары, 26 мая, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере, и ее сообщника — владельца ряда коммерческих организаций Татарии. Каждый из них обвиняется в совершении пяти эпизодов преступлений, сообщает СУ СКР по Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Кроме того, бывшему главному бухгалтеру предъявлено обвинение в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности), а второму фигуранту — в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное создание юридического лица — 3 эпизода), ч. 1 ст. 147 (нарушение изобретательских и патентных прав), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год обвиняемая, занимая вышеуказанную должность и являясь одновременно контрактным управляющим ГКЧС Чувашии, по предварительному сговору с бенефициарным владельцем ряда коммерческих организаций соседней республики, похитила бюджетные денежные средства в размере 44,9 млн рублей путем подготовки технических заданий для победы конкретных участников аукционов, включения в техзадания не вызванных необходимостью характеристик оборудования и завышения начальной (максимальной) цены контракта. В результате оборудование, не соответствующее технической документации, было закуплено по заведомо завышенным ценам, а денежные средства переведены на расчетные счета подконтрольных ее сообщнику фирм.

Отмечается, что в период с мая по июль 2018 года сообщник обвиняемой легализовал полученное им преступным путем имущество в сумме более 9,4 млн рублей через подконтрольную ему организацию. Кроме того, он же использовал в одном из поставляемых изделий промышленный образец, принадлежащий другой коммерческой организации, причинив последней крупный ущерб на сумму более 9 млн рублей.

«Несмотря на то, что обвиняемые не признали вину в совершенных преступлениях, их причастность к указанным деяниям подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств. Так в рамках расследования уголовного дела, составившего 139 томов, допрошено 685 свидетелей, проведено 564 обысков и выемок, составлено 508 протоколов осмотра оборудования, назначено и проведено 55 судебных экспертиз — товароведческих, технических, компьютерно-технических, почерковедческих и патентных», — говорится в сообщении СУ СКР по Чувашии.

Уголовное дело после утверждения прокурором Чувашской Республики обвинительного заключения направлено в Калининский районный суд города Чебоксары.

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