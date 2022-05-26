Новокузнецк, Кемеровская область, 26 мая, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В частном секторе Кузнецкого и Орджоникидзевского районов Новокузнецка в этом году будет газифицировано 768 домов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

M.government.ru Газификация

«Мы видим, что кузбассовцы заинтересованы в газификации своих домов, активно подают заявки — на данный момент поступило более 4,5 тыс. заявлений. Мы со своей стороны оказываем поддержку реализации программы социальной газификации, в частности, в регионе действует адресная помощь на компенсацию стоимости работ», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

К 2024 году в Новокузнецке планируется подключить к газу более 8,2 тыс. частных домов.