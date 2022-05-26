Саратов, 26 мая, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Саратовской области вакцинацию от коронавируса прошли 1 436 495 человек, их них 1584 — за сутки. Об этом 26 мая заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Saratov.gov.ru Вакцинация в Саратовской области

Он отметил, что по области с 28 февраля в связи со спадом заболеваемости сократили коечный фонд для ковид-пациентов на 2234 единицы. Для приема больных в саратовских больницах развернуты 434 койки, свободны из них в настоящее время 72.

Глава облминздрава призывает жителей для повышения продолжительности жизни пройти диспансеризацию.

ИА REGNUM напоминает, от последствий заражения коронавирусом в Саратовской области скончался за время пандемии 5961 человек.

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