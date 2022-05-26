Кабул, 26 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Умар Гуль, известный пакистанский спортсмен, назначен новым тренером сборной Афганистана по крикету. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Бывший игрок сборной Пакистана принял на себя руководство национальной сборной Афганистана накануне матча против команды Зимбабве.

Умар Гуль сыграл 237 игр за сборную Пакистана, он считается одним из самых успешных игроков в своей стране. Он исполнял обязанности временного тренера сборной на недавнем тренировочном сборе, который прошёл в апреле этого года в ОАЭ.

Стоит отметить, что 25 мая национальная сборная выехала для проведения матчей со сборной Зимбабве.

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