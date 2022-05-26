Рим, 26 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги утвердил решение о лишении ряда граждан России государственных наград Италии, документ был опубликован 26 мая в официальном издании правительства.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

Наград лишены, в частности, премьер-министр России Михаил Мишустин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Также был подвергнут «санкциям» глава ВТБ Андрей Костин и Виктор Евтухов, названный на страницах официального издания «госсекретарем России» (в действительности является статс-секретарем министерства промышленности и торговли).

Указывается, что декрет был подписан Драги 9 мая.