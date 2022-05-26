Москва, 26 мая 2022, 14:44 — REGNUM Количество лиц, содержащихся под стражей в СИЗО по экономическим статьям, начало падать в 2019 году, но затем вновь стало расти. Об этом 26 мая заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Борис Титов
Борис Титов
Kremlin.ru

«Здесь надо выделять тех, кто обвиняется по экономическим статьям, но не являются предпринимателями. Мы сейчас научились это делать, потому что теперь мы вместе с ФСИН ведём статистику по анкетам регистрации», — заявил Титов.

Если тот, кто находится в СИЗО или колонии, зарегистрировался как предприниматель», — уточнил он.