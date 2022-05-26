Москва, 26 мая, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Количество лиц, содержащихся под стражей в СИЗО по экономическим статьям, начало падать в 2019 году, но затем вновь стало расти. Об этом 26 мая заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Борис Титов

«Здесь надо выделять тех, кто обвиняется по экономическим статьям, но не являются предпринимателями. Мы сейчас научились это делать, потому что теперь мы вместе с ФСИН ведём статистику по анкетам регистрации», — заявил Титов.

Если тот, кто находится в СИЗО или колонии, зарегистрировался как предприниматель», — уточнил он.