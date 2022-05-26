Москва, , 14:44 — REGNUM Сроки приёма заявок на участие в Национальном чемпионате творческих компетенций ArtMasters продлены до 12 июня (включительно) в связи с большим количеством запросов от участников. Изначально, в соответствии с положением о конкурсе, сбор заявок должен был завершиться 29 мая.

Как отметил руководитель Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин, в адрес Чемпионата ежедневно поступают обращения от потенциальных участников.

«Мы анализируем все обращения и видим, что в последние дни очень много вопросов связано с увеличением срока приёма заявок. В данный период времени большинство участников сдают экзамены или готовятся к ним, поэтому сложно в короткие сроки заполнить форму заявки и оформить портфолио в соответствии с требованиями. На сегодняшний день на сайте Чемпионата зарегистрировано и открыто свыше 8 000 личных кабинетов», — сообщил Борислав Володин.

Призовой фонд конкурса составляет23 750 000 рублей. Церемония награждения победителей и финальный гала-концерт состоятся 27 сентября 2022 года в Большом театре.

Заявки принимаются по двум категориям: основная возрастная категория (18-35 лет) и юниоры (14-17 лет). Срок сбора заявок: с 26 апреля по 12 июня 2022 г.

Подать заявку можно на сайте Чемпионата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Москвы, министерства науки и высшего образования Российской Федерации, министерства Просвещения Российской Федерации и министерства культуры Российской Федерации.