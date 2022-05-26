Петрозаводск, , 14:46 — REGNUM Травмирование людей кипятком на Петрозаводской ТЭЦ стало причиной возбуждения уголовного дела, сообщили 26 мая в пресс-службе СУ СКР по Республике Карелия.

Петрозаводсая ТЭЦ karelia. sledcom.ru

Несчастный случай на Петрозаводской ТЭЦ произошел 16 мая. В турбинном отделении при выполнении производственных работ произошел выброс горячей воды. Три сотрудника подрядной организации, один мастер и два слесаря, получили термические ожоги разной степени и были госпитализированы.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работали следователи, проведен осмотр территории, в настоящее время продолжается допрос свидетелей, устанавливаются лица, виновные в нарушении требований охраны труда.