Милан, Италия, , 14:43 — REGNUM В совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) не переизбрана глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Выборы прошли 26 мая на конгрессе FIS в Милане.

Елена Вяльбе (слева) Saratov.gov.ru

Вяльбе заняла последнее место из 23 кандидатов, получив 48 голосов из 115.

Она была зарегистрирована в качестве кандидата в совет FIS, несмотря на призывы ряда европейских федераций не допускать ее к выборам.

Против ее выдвижения Вяльбе публично выступили представители Польши, Швеции и Финляндии.

Вяльбе входила в совет FIS с 2021 года, она была первой женщиной в истории организации, избранной в совет по итогам голосования делегатов.

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