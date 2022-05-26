Омск, , 14:43 — REGNUM В Любинском районе Омской области проводится проверка по факту гибели ребёнка на базе отдыха. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Бассейн Pixabay.com

Мальчик отдыхал с одноклассниками и сопровождающими на базе отдыха в посёлке Политотдел. По предварительным данным надзорного ведомства, 26 мая 14-летний школьник захлебнулся в бассейне, скатившись с водяной горки.

Прокуратура устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за безопасное нахождение детей на базе отдыха.

Следственные органы возбудили по данному факту уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

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