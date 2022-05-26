Бухарест, , 14:43 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал приказ об увольнении с занимаемых должностей девять судей органов различных инстанций. Об этом 26 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, своих постов лишились известные в стране служители Фемиды Дойна Сэгэрчану, Ион Постельнику, Михай Догару и другие.

В президентском документе отмечено, что указанные лица отправлены на пенсию, и «претензий к их работе у румынского государства нет».

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о намерении реализовать масштабные реформы в судебной системе страны.