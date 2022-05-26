Москва, 26 мая, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Доля взаимных расчетов в национальных валютах стран ЕАЭС достигла 75%, заявил 26 мая президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и результаты

«Расширяется практика расчетов в национальных валютах, что очень важно, отмечу, что их доля во взаимной торговле стран союза (ЕАЭС) уже достигла 75%», — заявил глава государства.

Российский лидер добавил, что страны ЕАЭС «будут и дальше работать над сопряжением и взаимоиспользованием национальных платежных систем и банковских карт».