Москва, , 14:48 — REGNUM Недальновидная политика введения санкций навредит экономикам всех стран, а не только тех, против которых направлены ограничения. Об это российский президент Владимир Путин заявил 26 мая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он обратил внимание на макроэкономические показатели развитых экономик. Такого уровня инфляции там не было 40 лет, растёт безработица, рвутся цепочки поставок, усиливается глобальный кризис, сказал Путин.

«И в таких чувствительных сферах, как, скажем, продовольствие, это не шутки, это серьёзные вещи, которые отражаются на всей системе экономических и политических отношений», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, состояние мировой экономики доказывает правильность и обоснованность позиции России.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также заявил, что санкции в чём-то полезны — они делают Россию сильнее.

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