Каир, 26 мая, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Власти Египта подготовили ряд мер, направленных на развитие сельскохозяйственного комплекса страны с целью постепенного перевода страны на самообеспечение базовыми продуктами питания. Об этом 26 мая сообщает Masry-al-Youm со ссылкой на заявление пресс-службы Совета министров Египта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Египет

По последним данным, добиться независимости от импорта продовольствия планируется к 2025 году. В течение двух лет планируется увеличить урожайность сельскохозяйственных культур на 20% за счёт рационального использования водных и земельных ресурсов.

Согласно плану правительства, планируется увеличить на 20% урожайность пшеницы, кукурузы — на 13% и увеличить производство красного мяса — на 9%